الاميار مطالبون بتحقيق النظافة

بواسطة المسار العربي / ع.ع

شدد الامين العام لولاية سطيف في اجتماعه مع رؤساء البلديات والمكلفين بمكاتب حفظ الصحة على اهمية الاستعداد لموسم الاصطياف .وقال ان رؤساء البلديات لاعذر ولا مبرر لهم في تحقيق النظافة والسهر عليها ،ودعا الى خلق اليات للمحافظة على نظافة الاحياء والشوارع باحياء مسابقات احسن وانظف حي باشراك المواطن والجمعيات وتنشيط المحيط للمحافظة على نظافة البيئة والمحيط،كما تعد محاربة الامراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوانات من مهام رؤساء البلديات بالقضاء على بؤر المياه القذرة والسقي بالمياه المستعملة ومحاربة العرض العشوائي للسلع والمواد الغذائية والى محاربة الكلاب الضالة والبعوض وكل مايتسببب في تنقل الامراض خاصة وان تراب ولاية سطيف محجا مهما لسكان الصحراء الرحل باغنامهم وهو مايسبب خطرظهور لتنقل امراض الليشمانيا .

ولم تعرف سطيف خلال السنوات الاخيرة تسممات خطيرة ماعدا بعض التسممات التي تحدث في الاعراس والولائم وفي بعض الاماكن المحدودة .

وتعد ولاية سطيف معبرا مهما من ابوابها الاربعة الى السواحل الجزائرية الشمالية خلال فصل الاصطياف ومنها بلدية بئر العرش من الجهة الشرقية ، وعين ارنات من الجهة الغربية ،وحمام السخنة من الناحية الشرقية ، وصالح باي وعين ازال من الجهة الجنوبية وعدة بلديات الى الجهة الشمالية على غرار اوريسيا، تيزين بشار،عموشة وغيرها وكلها مطالبة بالاستعداد والتزين لاستقبال ضيوفها المارين الى السواحل من الولايات الشرقية والجنوببة والجنوبية الشرقية .