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3.9 مليار حصيلة صندوق الزكاة بولاية سطيف
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ع.ع

بلغت حصيلة صندوق الزكاة لهذه السنة بولاية سطيف 3.9 مليار سنتيم ،وهي عائدات المزكين من الاموال وعروض التجارة والمحاصيل الزرعية .واعتبرت الجهات المسؤولة على صندوق الزكاة ان سطيف رائدة في تحصيل الزكاة وتتبوء المراتب الاولى وطنيا منذ إحداث هذه الالية .وقد بلغت العملية طبعتها 16 نال فيها صندوق الزكاة المراتب الاولى في اغلب طبعاتها وهذا بفضل المزكين والعمل الذي تقوم به اللجنة الولائية للزكاة والعمل التحسيسي الذي تقوم به في كل ارجاء الولاية لحث المزكين على دعم الصندوق وابراز شرعيته وفوائده الاجتماعية .

كما تسجل ولاية سطيف المرتبة الاولى في جمع زكاة الفطر على مستوى مساجد الولاية حيث بلغت السنة الماضية 9.2 مليار سنتيم .

وتامل اللجنة الولائية لصندوق الزكاة ان يرفع التجميد على المشاريع الاستثمارية الموجهة الى الشباب من خلال القرض الحسن المجمد منذ خمس سنوات من طرف زارة الشؤون الدينية والاوقاف .وفي انتظار ذلك يتم صرف اموال الزكاة على شكل مساعدات عينية للعائلات المعوزة والمحتاجة وتمس ازيد من 4500 عائلة تتلقى اعانات بقيمة 8الاف دينار جزائري مرتين في السنة .

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