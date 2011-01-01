تراكم الثلوج يغلق عدة محاور عبر الوطن

بواسطة المسار العربي / ل.ش

تسبب تساقط الثلوج في غلق العديد من الطرقات الوطنية والولائية بعدة مناطق عبر الوطن، حسب ما أفاد به ممثل مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني الرائد أحمد بن شارف.

وأوضح ممثل الدرك الوطني أن الثلوج المتساقطة في عدة مناطق من الوطن أدت إلى غلق حركة المرور في 19طريقا وطنيا و 30 طريقا ولائيا حيث تقوم حاليا المصالح المعنية رفقة أفراد الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي بإزالة الثلوج المتراكمة بهذه الطرق المتواجدة في كل من ولايات برج بوعريريج، قسنطينة، تلمسان، سيدي بلعباس، عين الدفلى،ميلة،أم البواقي ،بجاية، سطيف و تيزي وزو وجيجل وسكيكدة وقالمة وتيارت وسوق أهراس والشلف.

ويتعلق الأمر -كما أكد الرائد بن شارف- على الخصوص بغلق الطريق السيار شرق غرب على مستوى ولايتي برج بوعريريج بمنطقة "زنونة" ببلدية اليشير و قسنطينة بمنطقة جبل "الوحش " كما تم غلق أيضا الطريق الولائي رقم 133 بين قسنطينة وقالمة في حين تم في ولاية البويرة غلقت الطرق الوطنية رقم 33 و 30 و 62 و 8- ب و 25 و 15 وكذا الطرق الولائية رقم 24و 5 و6 و في ولاية تيزي وزو تم غلق الطرق الوطنية رقم 33 و 15 و30 إلى جانب الطريقين الولائيين رقم 253 و 150 .

أما بولاية سطيف فقد تسببت الثلوج في غلق الطريقين الوطنيين رقم 74 و9-أ إلى جانب غلق 9 طرق ولائية و في ولاية ميلة غلق الطريقان الوطنيان رقم 100 و 5- أ إلى جانب 3 طرق ولائية في حين تم في ولاية تيارت غلق الطريق الولائي رقم 1 وفي الشلف الطريق الولائي رقم 34، أما في ولاية سوق أهراس فقد أغلق الطريق الوطني رقم 81 بينما تم بولاية سكيكدة غلق الطريق الولائي رقم 33 وبولاية أم البواقي تم غلق الطريق الوطني رقم 5 وكذا بولاية جيجل الطريقين الولائيين رقم 137 و 137- ب إلى جانب الطريق الوطني رقم 77 .

وبسبب الثلوج تم أيضا غلق الطريق الوطني رقم 22 العابر لولاية تلمسان والطريقين الوطنيين رقم 94- 13 العابرين لولاية سيدي بلعباس الى جانب الطريق الوطني رقم 65 العابر لعين الدفلى والطريق الوطني رقم 26 - أ العابر لولاية بجاية وتسببت الثلوج في ولاية ميلة في غلق عدة محاور، وذكر الرائد زايدة علي مسؤول خلية الإعلام بالمجموعة الإقليمية الدرك الوطني، أن تراكم الثلوج تسبب في غلق الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين سيدي خليفة وبلدية العثمانية وفي مشاتي بلعيور. وكذلك تسببت في غلق الطريق الرابط بين بلدية بوحات وشلغوم العيد.

من جهتها جندت السلطات المحلية كل الوسائل لفتح الطرقات، حسب ما ذكره عبد الله صلاي مسؤول الأشغال العمومية على مستوى ولاية ميلة.