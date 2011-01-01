سوداني : " إصابتي من الماضي وتواجد المحليين بقوة في المنتخب ايجابي "

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

تحدث مهاجم " الخضر "هلال العربي سوداني لاعب دينامو زغرب الكرواتي عن عودته للخضر قائلا :" بعد غياب قصير بسبب الإصابة وجدت الأجواء ممتازة داخل المنتخب الوطني كما جرت عليه العادة.

أمر إيجابي أن يتواجد إحدى عشر لاعبا من البطولة المحلية في تربص المنتخب فهو شرف لهم و لعائلاتهم و بما أن الطاقم الفني اختارهم فهم يمتلكون المستوى المطلوب. نحن هنا لمساعدتهم للاندماج بصفة جيدة مع المجموعة و حتى يكونوا النواة المستقبلية للمنتخب الأول. الاتصال الأول مع الناخب الوطني الجديد جرى بصفة جيدة و نحن محفزون للتحضير بطريقة جيدة. سأسعى لتقديم كل ما لدي ولم لا تسجيل أهداف أخرى. إصابتي أضحت من الماضي و أنا جاهز لخوض المقابلتين الوديتين رفقة العناصر الوطنية. من المهم أن نفوز ضد تانزانيا بملعب 5 جويلية بالعاصمة خاصة من الناحية المعنوية".