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مجاني :" أنا محارب في المنتخب وعلينا ترك مبولحي وفغولي يركزان مع ناديهما"
14 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

رفض كارل مجاني مدافع سيفا سبور التركي التعليق على عدم استدعاء مبولحي وفغولي لوديتي تنزانيا وايران وفى هذا الصدد قال :" عدم استدعاء فغولي و مبولحي يدخل ضمن اختيارات و صلاحيات الناخب الوطني, المهم أنه من الممكن أن يلتحقا بالمجموعة في المستقبل.

علينا أن نتركهما يواصلا تألقهما و إبراز قدراتهما في أنديتهما و هو ما يقومون به حاليا. علينا أيضا أن نشجع العناصر الجديدة التي انضمت للفريق الوطني, كما أن الحديث بصفة مبالغة في موضوع عدم استدعاء القدامى يضع مزيدا من الضغط على من سيعوضهم".وأضاف : " أمر جيد أن نخوض عديد المباريات الودية و هو أفضل من نأتي إلى التربص من أجل التدرب و فقط, لا يمكن للتدريب أن يعوض لقاء في كرة القدم. أمامنا عام و نصف للتحضير لكأس إفريقيا و لهذا يجب علينا أن لا نضيع الوقت. مواجهة منتخب إفريقي أمر جيد تحضيرا للتصفيات و اللعب ضد منتخبات عالمية متأهلة للمونديال مفيد لنا كذلك و فرصة لقياس مستوانا مقارنة بهم. أنا في خدمة المنتخب الوطني و لهذا أنا مستعد للعب في جميع المناصب فوق الميدان فأنا محارب في المنتخب ".

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