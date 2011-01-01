مجاني :" أنا محارب في المنتخب وعلينا ترك مبولحي وفغولي يركزان مع ناديهما"
رفض كارل مجاني مدافع سيفا سبور التركي التعليق على عدم استدعاء مبولحي وفغولي لوديتي تنزانيا وايران وفى هذا الصدد قال :" عدم استدعاء فغولي و مبولحي يدخل ضمن اختيارات و صلاحيات الناخب الوطني, المهم أنه من الممكن أن يلتحقا بالمجموعة في المستقبل.
علينا أن نتركهما يواصلا تألقهما و إبراز قدراتهما في أنديتهما و هو ما يقومون به حاليا. علينا أيضا أن نشجع العناصر الجديدة التي انضمت للفريق الوطني, كما أن الحديث بصفة مبالغة في موضوع عدم استدعاء القدامى يضع مزيدا من الضغط على من سيعوضهم".وأضاف : " أمر جيد أن نخوض عديد المباريات الودية و هو أفضل من نأتي إلى التربص من أجل التدرب و فقط, لا يمكن للتدريب أن يعوض لقاء في كرة القدم. أمامنا عام و نصف للتحضير لكأس إفريقيا و لهذا يجب علينا أن لا نضيع الوقت. مواجهة منتخب إفريقي أمر جيد تحضيرا للتصفيات و اللعب ضد منتخبات عالمية متأهلة للمونديال مفيد لنا كذلك و فرصة لقياس مستوانا مقارنة بهم. أنا في خدمة المنتخب الوطني و لهذا أنا مستعد للعب في جميع المناصب فوق الميدان فأنا محارب في المنتخب ".