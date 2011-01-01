الجزائر – تنزانيا اليوم بملعب 5 جويلية على الساعة 18:00 ... "الخضر" مطالبون بالفوز و الجدد لإقناع ماجر

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يلتقي أمسية الغد بداية من الساعة السادسة المنتخب الوطني الجزائري مع نظيره التنزاني في رهان ودي بملعب 5 جويلية الأولمبي

وتعد مباراة اليوم الخرجة الثالثة للناخب الوطني رابح ماجر والأولى له في السنة الجديدة بعد التعادل أمام نيجيريا بهدف في كل شبكة في التصفيات المؤهلة لمونديال روسياثم الفوز أمام إفريقيا الوسطى بثلاثية ودية نظيفة. وعليه سيكون "الخضر " مطالبون بالفوز أداء ونتيجة أمام تنزانيا في هذا الموعد التجريبي الأول في سنة 2018 تحسبا لبقية مشوار التصفيات الخاصة بكاس إفريقيا للأمم 2019 و في مقدمتها مباراة غامبيا في سبتمبر المقبل. وتحسبا لهذا اللقاء الودي وجه الناخب الوطني الدعوة إلى 24 لاعبا من بينهم 11 ينشطون في البطولة الوطنية وهي المرة الأولى منذ سنوات يتم فيها استقدام عدد كبير من اللاعبين المحليين للمنتخب الأول مما يكشف عن نية الطاقم الفني الجديد في الارتكاز على العناصر الناشطة في المنافسة الوطنية. وستكون مباراة اليوم فرصة كبيرة للعناصر الجديدة لإقناع ماجر على غرار لاعب شبيبة القبائل سليم بوخنشوش ومدافع شباب بلوزداد محمد نعماني وصانع الألعاب بارادو فريد الملالي يضاف إليهما ثنائي شباب قسنطينة محمد الأمين عبيد ومحمد الامين بلخير. وسيكون "الخضر " على موعد ودي آخر أمام منتخب مونديالي, يتعلق الأمر بإيران وذلك يوم الثلاثاء 27 مارس بمدينة غراز عدد القراءات: 1