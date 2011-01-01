بعض الحقوق أحلام

بواسطة المسار العربي /

عشرات المشاريع الخاصة بتركيب السيارات تنتظر الموافقة من طرف الحكومة، الكل صار يحب التركيب والتفكيك فالحكاية غير مكلفة وتدر ملايين قارونية على المركبين، الوجه الآخر للسيارات المركبة و مصانع التركيب التي تنتظر الضوء الأخضر لتبدأ في التفكيك والتركيب هي الطرقات، نعم الطرقات فأين سيتم صرف آلاف السيارات في طرقات مهترئة وبعضها انتهت صلاحيته في غياب مشاريع لمدن جديدة، ويكفي ان تعبر عبر الطريق السيار شرق غرب في شطره بين بلدية حمادي وبلدية براقي حتى تكتشف أن طرقاتنا الجديدة تتحول إلى مطبات وإلى مهالك وإلى كوارث فحجم الحفر فيها يشبه تلك الموجودة على سطح القمر، ورغم ذلك الكل يتحمس لتركيب السيارات وبيعها للمواطن كعلبة معدية للموت في طرق الموت بأسعار خرافية، ربما لهذا بدأت دعوات لمقاطعة هذا المنتوج الذي يتم من خلاله الضحك على الشعب واستنزاف مدخرات سنواته العجاف ليشتري في الاخير نعشا معدنيا بعجلات يسير به في شيء يسمى طريق وما هو بطريق، والظاهر أن الناس بدؤوا يشعرون حقا أنهم محاصرين في رزقهم بعد أن تم منعهم من استيراد سيارات التي لم يتعدى عمرها ثلاثة سنوات، هذه الاخيرة قد تشتريها في أوربا بثلاثين مليون سنتيم فقط و تجدها أكثر أمنا وصلاحية وسلامة من العلب المعدنية التي تسمى سيارات والتي يتم تركيبها محليا، فلماذا يحرم المواطن من حقوقه حتى ان بعض الحقوق صارت مجرد أحلام .