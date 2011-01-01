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مشروع شراكة بين الوزارة ومؤسسات التنظيف لإتلاف النفايات الطبية
2 ساعات دقيقة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

أما فيما يتعلق بقضية مخاطر النفايات الطبية، قال ذات المسؤول في وزارة الصحة بان المسؤولية لا تتحملها فقط المؤسسات الاستشفائية بل المؤسسات الخاصة للتنظيف و التي سيتم مستقبلا تنظيم عملها للتكفل باتلاف النفايات الطبية بالشكل الذي يقي المواطنين من اضرار النفايات و ذلك ضمن مشروع شراكة بين الوزارة و مؤسسات التنظيف مؤكدا بان المؤسسات الاستشفائية حاليا تتكفل باتلاف تلك النفايات من خلال استعمال تقنيات خاصة تطهر تلك المواد من كل المخاطر ليتم نقلها فيما بعد الى المفرغات.

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