مشروع شراكة بين الوزارة ومؤسسات التنظيف لإتلاف النفايات الطبية

بواسطة المسار العربي /

أما فيما يتعلق بقضية مخاطر النفايات الطبية، قال ذات المسؤول في وزارة الصحة بان المسؤولية لا تتحملها فقط المؤسسات الاستشفائية بل المؤسسات الخاصة للتنظيف و التي سيتم مستقبلا تنظيم عملها للتكفل باتلاف النفايات الطبية بالشكل الذي يقي المواطنين من اضرار النفايات و ذلك ضمن مشروع شراكة بين الوزارة و مؤسسات التنظيف مؤكدا بان المؤسسات الاستشفائية حاليا تتكفل باتلاف تلك النفايات من خلال استعمال تقنيات خاصة تطهر تلك المواد من كل المخاطر ليتم نقلها فيما بعد الى المفرغات.