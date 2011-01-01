فورار يعترف بفشل برنامج التلقيح خلال السنتين الماضيتين

بواسطة المسار العربي /

اعترف المدير العام للوقاية على مستوى وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات جمال فورار، بفشل برنامج التلقيح خلال السنتين الماضيتين (2016/2017)، و التي لم تتجاوز نسبته الـ45 بالمائة، و هو ما تسبب حسبه في خلق بؤر لإنتشار وباء الحصبة الذي خلّف إلى غاية يوم السبت 4181 حالة حصبة (بوحمرون) و6 منها 4 في الوادي ووفاة واحدة في ورقلة و أخرى في بسكرة

وكشف ممثل وزارة الصحة جمال فورار، خلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الإذاعية الأولى امس بمعية المدير العام لمصالح الصحة الحاج محمد عجز وزارة الصحة في ضمان نسبة 95 بالمائة من التغطية اللّقاحية عبر التراب الوطني خلال السنتين الأخيرتين. محملا المسؤولية للمواطنين الذي كانت نسبة عزوفهم كبيرة استجابة للإشاعات غير المؤسسة .

كما فنّد فورار في ذات السياق عدم صلاحية اللّقاحات، مؤكدا خضوع كل اللقاحات للتحاليل واعتمادها من قبل معهد باستور، وهي الجهة الوحيدة المخولة بمنح هذا الاعتماد حسب ذات المصدر، كما أكد فورار احترام وحدات التلقيح لآليات و مقايس التلقيح بداية من حفظ اللقاحات في درجة البرودة اللازمة و الى غاية بروتوكولات التلقيح.

من جهته أكد المدير العام لمصالح الصحة الحاج محمد، عدم كفاية حملة التلقيح المفتوحة حاليا عبر كل الوحدات القاعدية عبر كل التراب الوطني، مؤكدا ضرورة احترام المواطنين لرزنامة التلقيح الوطنية التي من شانها ان تجنب المواطنين كوارث وبائية من هذا النوع .كما اكد ذات المتحدث تعزيز وزارة الصحة لقوافل التلقيح نحوى أماكن تواجد البدو الرحل عبر مناطق الجنوب و الهضاب العليا.

في سياق رد على سؤال الصحافيين بخصوص ضعف استجابة مصالح الإستعجالات لضغط التي تعرفه هذا الأقسام، اكد الحاج محمد بأن 90 بالمائة من الحالات التي تستقبلها مصالح الاستعجالات عبر كل المؤسسات الاستشفائية هي حالات غير مستعجلة يمكن التكفل بها عبر الوحدات الجوارية التي لا يقصدها المواطنون في اغلب الحالات، و هو ما يتسبب في خلق حالة الضغط على المصالح الاستعجالية.