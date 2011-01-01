أربعون ألف دولار فقط

بواسطة المسار العربي / محمد دلومي

يقبض الأمين العام لما يسمى بالجامعة العربية أحمد أبو الغيط شهريا 40 الف دولار-دولار ينطح دولار- كأجر شهري بصفته أمين عام على هيئة لم يعد لها اي دور، ورغم هذا الأجر الذي ينفقه العرب على رجل عاطل عن العمل لم يعد له أي دور عربيا وإقليميا وإسلاميا،

فإن هذه الجامعة التي يقبض أمينها العام أجر يعادل أجر رئيس جمهورية في بلاد أوربية بطاقم حكومته لم تستطع حتى التدخل كوسيط لوقف إطلاق النار في بلدان عربية الموت فيها صار طقوسا عادية أكثر من الطقوس الحياة من جراء شناعة الحرب، ورغم ذلك يستمر الرجل وتستمر جامعته دون خجل او حياء يستفيد كل شهر من خيرات "متلتلة" كأمين عام لم يعد أمينا على شيء حتى على سلامة هذه الجامعة من التلاشي في صمتها، فكل الهيئات الإقليمية بات لها دور تلعبه ويمكنها فرض نفسها كرقم فاعل في مختلف النزاعات إلا هذه الجامعة التي "برك" عليها ابو الغيط وغط في نوم عميق فوق 40 ألف دولار شهريا، وما دامت الجامعة في مصر، ولا نعرف لماذا لا يقبض الرجل بالجنيه المصري او الدينار التونسي او الريال السعودي او الدرهم الإماراتي ما دام أن الجامعة عربية، ويفضل ان يقبض بالدولار الأمريكي، فهل الجامعة عربية في ظاهرها أمريكية في جوهرها ؟ ربما هذا هو ما جعل أبو الغيط ينام على القضايا العربية ويفتح ذراعيه للدولارات الأمريكية .

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