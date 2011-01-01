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بلغ عدد الاصابات 3699 و 6 وفيات

وزارة الصحة تُرجع أسباب انتشار “البوحمرون” لعدم احترام المواطنين رزنامة التلقيح
35 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

رفض المفتش العام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عمر بورجوان، التشكيك في اللقاحات الخاصة بمرض البوحمرون لأنها مؤهلة من طرف منظمة الصحة العالمية ومراقبة من طرف معهد باستور، مؤكدا وجودها على مستوى المراكز الصحية بكل الولايات.

وشدد عمر بورجوان امس عبر احدى القنوات الخاصة  على ضرورة الوثوق بوزارة الصحة وعدم التشكيك في نوعية اللقاح وطريقة حفظه كما نفى المتحدث  تسجيل أي حالة وفاة بسبب البوحمرون في ولاية تمنراست، معلنا أن عدد الإصابات بالداء على المستوى الوطني بلغ 3699 حالة سجل منها 6  وفيات فقط.

وأرجع المفتش العام بوزارة الصحة، سبب انتشار  داء البوحمرون لعدم احترام الرزنامة الوطنية للتلقيح حيث أن نسبة المُلقحين سنة 2017 بلغت 45 بالمائة فقط، موضحا أن 257 ألف مواطن تم تلقيحه ضد مرض البوحمرون

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