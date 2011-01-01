المحجوزات المحظورة يوميا على الحدود الجنوبية تؤكد صواب رؤية الجزائر للتحديات

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كما أضاف بأن التشديد على حتمية استلهام أفراد الجيش الوطني الشعبي شعلة حب الوطن من وهج أسلافهم ينبثق أساسا مما يعاش يوميا وما يلاحظ ميدانيا "من حجم ما يتم حجزه وما يتم اكتشافه على طول حدودنا الوطنية لاسيما الجنوبية منها، من محجوزات محظورة، خصوصا ما تعلق منها بالأسلحة المختلفة الأنواع والذخائر متعددة العيارات والأحجام إلى جانب الأطنان من المخدرات" وهو "ما يؤكد يقينا

و في سياق ذي صلة، ذكر الفريق برسالة رئيس الجمهورية التي وجهها إلى مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الـ35 المنعقدة بالجزائر الشهر الجاري والتي أكد من خلالها على جدوى وفعالية المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب الأعمى و التي جاء فيها أن الجزائر قطعت أشواطا بعيدة في مكافحة الإرهاب، مؤكدا على أن "الهدف القريب والأساسي للجيش الوطني الشعبيي هو القضاء النهائي (...) على هذه الظاهرة التي اتخذت فعلا أشكالا جديدة عن طريق التكنولوجيات الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي" وهو ما يستوجب بالضرورة"العمل الصارم والمتواصل الكفيل بتجفيف منابعه الفكرية وبيئته الاجتماعية وتدمير شبكاته الاتصالية والتواصلية".

للإشارة، كانت الزيارة قد استهلت في يومها الأول بوقوف الفريق قايد صالح رفقة اللواء عمار عثامنية، قائد الناحية العسكرية الخامسة، وقفة ترحم على روح الشهيد البطل "زيغود يوسف" قائد الولاية التاريخية الثانية ومهندس هجومات الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955 والذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

وإثر ذلك ترأس الفريق قايد صالح رفقة اللواء عمار عثامنية قائد الناحية اجتماعا ثانيا حضره قادة القطاعات العسكرية وقادة الوحدات الكبرى وهياكل التكوين وممثلي المصالح الأمنية، أين تابع عرضا شاملا حول الوضع الأمني بإقليم الاختصاص قدمه نائب قائد الناحية، ليُسدي بعدها تعليمات وتوجيهات ذات طابع عملياتي وأمني مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الجاهزية العملياتية لوحدات الناحية في أعلى مستوياتها، فضلا عن حتمية مواصلة جهود مكافحة شراذم فلول الإرهاب إلى غاية اجتثاث هذه الآفة وإلى الأبد من بلادنا.

كما قام بعد ذلك بوضع حجر الأساس لإنجاز المركز الجهوي للإشارة، ليترأس إثر ذلك مراسم تسمية النادي الجهوي للجيش بقسنطينة، باسم أحد شهداء الثورة التحريرية المجيدة، الشهيد عبد الحميد قربوع وذلك بحضور أفراد من عائلة الشهيد الذين تم تكريمهم بالمناسبة.