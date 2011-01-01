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الجيش يكون مقاتلين بذهنية " مجاهدين"
37 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

ذكّر الفريق بأهمية هذا اللقاء الذي يأتي عشية احتفال الشعب الجزائري بواحدة من المحطات التاريخية الخالدة والمتمثلة في الذكرى الـ 56 لعيد النصر الموافق لـ 19 مارس، مذكرا بالجهود المثابرة المبذولة على أكثر من صعيد من أجل الرفع من قدرات القوات المسلحة "بما يكفل لها أداء مهامها على الوجه الأكمل" و ذلك وفقا للرؤية "السديدة و بعيدة النظر" لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على إكساب الجيش الوطني الشعبي القوة الذاتية "المتصاعدة من حيث التطور والمتنامية من حيث التكيف مع ما يكفل حماية الجزائر من كافة المخاطر والتهديدات" و هو ما يعد بمثابة "الرهان الدائم والمتجدد الأهداف والمرامي". ويتعلق ذلك في المقام الأول -يضيف الفريق قايد صالح-- بتكوين مقاتلين بذهنية المجاهدين "فالقتال يصبح جهادا بأتم معنى الكلمة، إذا ما كان مقصده الأساسي هو نصرة الوطن والانتصار لأرضه فنصرة الجزائر والذود عن حماها يجعل من الفرد العسكري المقاتل مجاهدا بكل ما تحمله هذه العبارة النبيلة من دلالات".

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