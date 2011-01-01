قــايد صـالح: "الجــزائر خــط أحمــر"

بواسطة المسار العربي /

شدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأحد بقسنطينة على أن الجزائر "خط أحمر"، مؤكدا على أنه "لا مجال إطلاقا للمساس بها وبأمنها وبمقدرات شعبها"، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي زيارة عمل وتفتيش قادته إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، ألقى الفريق قايد صالح كلمة توجيهية خلال لقاء ضم قيادة وأركانات و إطارات الناحية تم بثها إلى جميع وحدات الناحية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد ، قال فيها أن "الجزائرهي خط أحمر و قد أكدنا مرارا وتكرارا وسنعيدها اليوم مرة أخرىي أنه لا مجال إطلاقا للمساس بها وبأمنها وبمقدرات شعبها".

كما أضاف بأن "الجزائر التي عانت بالأمس من ويلات الاستعمار وأقسم شعبها أن يعلنها في وجه عدوه ثورة شعبية شاملة وعارمة، تصدر طليعتها خيرة أبنائه من الشهداء والمجاهدين الذين استطاعوا أن يحرروها بعد تضحيات جسام، فإنه يتعين على أبنائها اليومي لاسيما أبناء الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى أن يسيروا على نفس الدرب وعلى نفس النهج الوطني الخالص".

و في هذا الإطار، أكد الفريق مواصلة السعي الدائم نحو تأمين وحماية وضمان أمن ووحدة كافة جغرافية الجزائر "فكل جزء من أرض بلادنا لها قسطها من التاريخ الوطني وكل حدث وطني أو ملحمة بطولية أو محطة تاريخية لها حيزها الجغرافي الذي طبعها وأضفى عليها سمة التكامل بين التاريخ والجغرافيا"،مشيرا إلى أن ما تتميز به الجزائر هو وجود "علاقة وجدانية صلبة جداي ومتزايدة القوة والتأثير المتبادل بين المكان والزمان".