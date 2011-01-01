الجزائر لن تستورد الوقود بعد 3 سنوات

بواسطة المسار العربي /

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور عن مساع حثيثة لوضع حد لاستيراد الوقود خلال السنوات القادمة وذلك في إطار إستراتيجية المجمع الجديدة لآفاق 2030.

وصرح ولد قدور على هامش حفل توقيع اتفاقية شراء حصة "أ.بي. بي" الإيطالية من شركة "ساربي" الجزائرية ، أمس الثلاثاء، قائلا :" سيتم الاستغناء عن استيراد الوقود الذي يكلف 2 مليار دولار أمريكي سنويا في حدود ثلاث سنوات على الأكثر".

وأوضح المتحدث أنه في انتظار تحقيق ذلك الهدف سيلجأ المجمع إلى حلول انتقالية مثل تكرير جزء من البترول الجزائري الخام في الخارج لمدة مؤقتة، مضيفا أن العمل على انطلاق محطة تكرير للجزائر العاصمة قبل نهاية السنة الجارية، يشكل إحدى أولويات سوناطراك.

وذكر ولد قدور أن الهدف الثاني الذي يندرج ضمن إستراتيجية المجمع يتمثل في إطلاق أشغال إنجاز محطة التكرير بحاسي مسعود في ورقلة ، موضحا أن دفاتر الشروط المتعلقة بهذا المشروع هي قيد الدراسة.

و في ذات السياق ، كشف رئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عن إبرام اتفاق خلال السنة الجارية من أجل إنشاء وحدة لصناعة بوليبروبيلان.

تجدر الإشارة إلى أن المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، أشرف على توقيع اتفاقية تقضي بشراء كل أسهم الشركة الجزائرية الصناعية "ساربي" لإنشاء المنشآت البترولية والغازية ومحطات توليد الطاقة وصيانة التجهيزات النفطية،بعد أن كانت ملكية مناصفة بين سوناطراك والشركة الإيطالية " أ. بي. بي".