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العثور على جثة قاصر بزرالدة
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

تمكنت عناصر الحماية المدنية لولاية الجزائر صبيحة ، الأربعاء ،في حدود الساعة 9 و 22 دقيقة من العثور على جثة قاصر الذي اختفى منذ 11 مارس الجاري على مستوى شاطئ الرمال الذهبية بزرالدة غرب العاصمة ،حسبما أفاد به المكلف بالإعلام على مستوى ذات الهيئة .

وأوضح الملازم أول خالد بن خلف الله أنه تم العثور على جثة  القاصرعلى مستوى شاطئ  الرمال الذهبية بزرالدة عالقة بين الصخور وذلك بعد عمليات بحث متواصلة مكثفة  من طرف عناصر الحماية المدنية .

وأشار أن العملية التي تواصلت أملا في العثور على الشاب الذي يقطن بحي سيدي  عبد الله حيا ،لكن تلاشت تلك الأمال بعد مرور أيام من فقدانه في عرض البحر وهو يمارس السباحة على شاطئ الرمال الذهبية بزرالدة مع أصدقائه .

وأفاد ذات المصدر أن الحماية المدنية لولاية الجزائر سخرت خلال عملية البحث  عن الشاب المفقود سيارة إسعاف و زورق نصف مطاطي و3 غطاسين وذلك بالتنسيق مع  حراس السواحل .

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