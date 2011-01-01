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وفاة طفل دهسته شاحنة بالكاليتوس
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

لقي ببلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة طفل يبلغ من العمر عامين و نصف حتفه بعد ان دهسته شاحنة حسبما علم عن مصالح الحماية المدنية.

واوضح الملازم الاول خالد بن خلف الله، المكلف بالاعلام بمديرية الحماية  المدنية بالعاصمة، في تصريح انه "تم تسجيل حادث سير على مستوى حي 1600 مسكن بالكاليتوس تمثل في دهس  شاحنة لطفل عمره عامين ونصف ما ادى الى وفاته في عين المكان".

وحسب المتحدث نفسه، فان الطفل الضحية "كان رفقة احد اقاربه عند وقوع الحادث، حيث اكد شهود عيان ان سائق الشاحنة عاد بمركبته الى الخلف دون ان يلحظ للأسف  وجود الصغير".

وتم فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة لتحديد ظروف هذا الحادث الاليم.

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