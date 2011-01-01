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تيبازة.. تسليم شقق "عدل" لمستخدمي ومتقاعدي الشرطة
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

أشرف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، الأربعاء، بمقر مركز الراحة العائلي بعين تاقورايت بتيبازة على توزيع مقررات الاستفادة و مفاتيح سكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل" والترقوي المدعم في أجواء من الفرح و السعادة.

 

و أكد اللواء هامل لدى تسليمه مفاتيح و مقررات الاستفادة من السكنات في أجواء حميمية وعائلية طغت عليها أجواء الفرح  .

و يتعلق الأمر بـ 102 سكن منها 42 بصيغة البيع بالإيجار ضمن برنامج "عدل" لفائدة مستخدمي ومتقاعدي الأمن الوطني بولايات الجزائر العاصمة و تيبازة و60 سكنا أخرى بصيغة الترقوي المدعم بولاية عين الدفلى، وفقا لما أفاد به في كلمة مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضة مراقب الشرطة باحمد بوبكر.

و تهدف سياسة الارتقاء بالخدمات الاجتماعية بما فيها  الخدمات الصحية لفائدة مستخدمي الشرطة أيضا إلى إعطاء ديناميكية جديدة لأفراد الشرطة ما سينعكس حتما على أدائهم لتأمين الأشخاص والممتلكات.

و تأتي هذه الاستفادة كثمرة برامج تنموية ثرية أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيما منها في الشق الاجتماعي، حسب ما ذكره ذات المتحدث.

 

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