مدرب جديد لسوداني في دينامو زغرب الكرواتي

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

عيّنت إدارة نادي دينامو زغرب الكرواتي التقني المحلي نيكولا يرتشيفيتش مدربا جديدا لِفريقها خلفا لماريو سفيتانوفيتش، الذي استقال من منصبه في الـ 7 من مارس الحالي، بعد خسارة أشباله بِنتيجة (1-4) أمام المضيف رييكا، بِرسم منافسة بطولة كرواتيا.

وسبق للتقني نيكولا يرتشيفيتش (51 سنة) أن درب دينامو زغرب مطلع العقد الماضي، وسيُباشر مهامه بِصفة رسمية في الـ 17 من مارس الحالي، لمّا يتقابل أشباله مع الزائر فريق رودس، لِحساب الجولة الـ 26 من عمر البطولة المحلية. عِلما أن دينامو زغرب يتصدّر لائحة الترتيب بِرصيد 56 نقطة، مُتقدّما عن المطارد هايجوك سبليت بِفارق 6 نقاط، ويشغل فريق رودس المركز الـ 10 والأخير بِمجموع 16 نقطة. ويضم دينامو زغرب في صفوفه المهاجم الدولي الجزائري هلال العربي سوداني.