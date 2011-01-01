الفيفا تعلن نفاد تذاكر نهائي مونديال 2018

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

أكد اليوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن حجم الطلب على تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا في اليوم الأول للمرحلة الجديدة لعملية بيع التذاكر بلغ نحو 357 ألف طلب.

وأوضح الفيفا أن الطلب في غضون 24 ساعة منذ فتح المرحلة الحالية للتقدم بطلبات الحصول على تذاكر المونديال أمس الثلاثاء، بلغ 356 ألف و700 طلب معظمها من المشجعين الروس (197 ألف و36 طلبا) مقابل 14 ألف و845 طلبا من المشجعين الأمريكيين و14 ألف و564 طلبا من الأرجنتين و13 ألف و994 طلبا من كولومبيا و13 ألف و505 طلبات من المكسيك و9691 من البرازيل. فيما جاء مشجعو ألمانيا في المركز التاسع بواقع 5476 طلبا، ولم تعد هناك أي تذاكر متبقية لحضور المباراة النهائية للبطولة على ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة موسكو والمقررة في 15 جويلية المقبل. كما نفدت تذاكر المباراة المقررة بين المنتخبين الأرجنتيني والأيسلندي، والتي ستقام على ملعب "سبارتاك" في موسكو يوم 16 جوان المقبل.