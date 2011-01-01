انطلاق تتربص لتكوين المكونين حول تقنيات السمعي البصري بالمدية

بواسطة المسار العربي / م،م

شهد ديوان مؤسسات الشباب بحي بوزيان بقلب مدينة المدية صباح امس انطلاق تربص لتكوين المكونين حول تقنيات السمعي البصري.حمل شعار " نتعلم ونعلم "،التربص من تنظيم ديوان مؤسسات الشباب بالتنسيق مع الرابطة الولائية لنشاطات الشباب

ويشمل البرنامج الذي يدوم يومان برنامج ثري حيث سيشمل اليوم الاول في فترته الصباحية الجانب النظري من خلال التعرف على عموميات لمصطلحات لغوية سينمائية في مجال السمعي البصري ،والجانب التطبيقي استعمال وسائل بيداغوجية متمثلة في جهاز الإسقاط بينما شمل برنامج الفترة المسائية تقنيات المونتاج والميكساج برامج التركيب الرقمي و كيفية نقل الشريط الفيديو إلى جهاز الكمبيوتر عن طريق بطاقة إدخال للحاسوب و معالجة الفيديو داخل البرنامج عن طريق اختيار المقاطع والمشاهد التي تخدم الموضوع وكيفية قصهاوكيفية إضافة الصور ، الموسيقى و التعليق و طريقة إنجاز جينيريك البداية والنهاية . فيما شمل اليوم الثاني مراحل إنجاز روبورتاج مصور من حيث التطبيق و التقطيع الفني وتهدف هذه الدورة التعرف على تقنيات التصوير والتركيب وتوحيد البرنامج المستعمل في عملية التركيب ،التعرف على القواعد الاحترافية للتصوير وتعلم كيفية إنجاز ربورتاج ،التحكم في تقنيات المونتاج ببرنامج ماجيكسHD و التمكن من استعمال الوسائل السمعية البصرية و تقنيات المونتاج والميكساج ليختتم بانجاز عمل مصور يكون ثمرة تربص ،للاشارة يعكف ديوان مؤسسات الشباب من خلال برنامجه السنوي لاقامة تربصات في مختلف التخصصات و الميدان ومع مختلف الشركاءه وذلك من اجل التكفل الامثل بالشباب