"الحمراوة" لرد الاعتبار ، النصرية لمواصلة الزحف وصراع البقاء بالبليدة

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

يتواصل غدا إجراء الجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس حيث يستقبل اليوم بملعب عمر حمادي ببولوغين نادي بارادو فريق اتحاد بلعباس

فيما يحتضن غدا ملعب براكني بالبليدة مواجهة في غاية الأهمية تجمع بين الاتحادين البليدي والحراشي واللذان يصارعان من اجل ضمان البقاء. وفي باقي اللقاءات يستقبل نصر حسين داي بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر فريق في مباراة سيحاول خلالها أصحاب اللونين الأحمر والأصفر تحقيق الفوز والاقتراب أكثر نحو كوكبة المقدمة. وأخيرا سيحاول فريق مولودية وهران رد الاعتبار لنفسه عندما يستقبل بملعب الشهيد زبانة اتحاد بسكرة بعد خسارته برباعية أمام مولودية الجزائر .