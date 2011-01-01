درفلو يعزز مركزه في الوصافة ويشدد الخناق على عبيد

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

عزز مهاجم اتحاد الجزائر أسامة درفلو مركزه في وصافة ترتيب هدافي الرابطة المحترفة الأولى موبيليس بعد أن أضاف أمس الثلاثاء هدفه الـ 13 داخل القواعد أمام وفاق سطيف (3-2), ضمن فعاليات الجولة 23, مقلصا الفارق عن المتصدر محمد أمين عبيد (شباب قسنطينة) إلى هدف وحيد.

وكان عبيد قد فشل في التسجيل أمام الضيف شباب بلوزداد (1-0) يوم السبت الفارط في لقاء مقدم عن الجولة الـ 23. من جهته, لم يتمكن اللاعب مصطفى جاليت (شبيبة الساورة) من معانقة شباك المنافسين منذ الجولة الـ 17 حيث تجمد رصيده عند عشرة أهداف محتلا المرتبة الثالثة في الترتيب العام لهدافي البطولة. وتمكن الوافد الجديد في صفوف وفاق سطيف, حمزة بانوح -الذي التحق خلال الميركاتو الشتوي قادما من اتحاد الحراش- من التألق مساء اول أمس الثلاثاء أمام المضيف اتحاد الجزائر بتسجيله لثنائية سمحت له بالارتقاء إلى المرتبة الخامسة بسبعة أهداف بالتساوي مع زكرياء نعيجي لاعب نادي بارادو. يذكر أن أحمد قاسمي (نصر حسين داي) توج الموسم المنصرم (2016-2017) بلقب هداف البطولة بـ 14 هدفا, ثمانية منها عن طريق ضربة جزاء.