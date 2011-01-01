موقف إنساني من الجزائري" زفان " تجاه طفلة فرنسية

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

قام مهدي زفان، مدافع منتخب الجزائر، بلقطة إنسانية رائعة وذلك عندما بعث بمقطع فيديو لمؤسّسة "الأنوف الحمراء" التي تعني بتحقيق أحلام الأطفال المرضى، يتمنّى فيه عيد ميلاد سعيد لطفلة فرنسيّة مريضة. ونالت هذه اللقطة إشادة العديد من القائمين على هذه المؤسّسة الذين أثنوا على إنسانية الظهير الأيمن لنادي رين الفرنسي.

وتجدّدت مشاكل زفان الرياضية في الفترة الأخيرة حيث لم يشارك في المباريات الـ4 الأخيرة لفريقه تباعا أمام كون وتروا وأميان وسانت إيتيان، بعد أن استعاد في فترة من الفترات مركزه الأساسي كظهير أيمن. يذكر أن مهدي شارك في 9 مباريات بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي بواقع نحو 549 دقيقة وقت لعب، لم يسجّل أو يصنع خلالها أيّ هدف. ويملك زفان في رصيده 53 مباراة في دوري الدرجة الأولى في فرنسا سجّل خلالها هدفا وصنع 3 أهداف أخرى.