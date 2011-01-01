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الجزائري فريد بولحية مُحبط بسبب انتقادات جماهير ميتز الفرنسي
17 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

اعترف الجزائري فريد بولحية، نجم ميتز الفرنسي، أنه شعر بالإحباط بعد حملة الشتائم التي طالته من قبل الجماهير على شبكات التواصل الاجتماعي وبصفة خاصة على موقع "فيسبوك"،

"، وذلك بعد إضاعته ركلة جزاء حاسمة في كأس فرنسا أمام كان، عندما حاول تسديدها بطريقة "بانينكا" الشهيرة، المنسوبة للنجم التشيكوسلوفاكي السابق أنتونين بانينكا. وقال اللاعب الملقب بـ"المنحوس" نظرا لكثرة إصاباته في تصريح له لموقع "لو ريبيبليكان لوران": "عندما توجهت لتسديد ركلة جزاء، لم أفكر في عواقب فشلي، غير أنني اليوم نادم على ذلك". وأضاف "اجتمع بي مدربي وأعلمني أنه لا يتسامح مع مثل هذا النوع من اللقطات، ولم يكن أمامي سوى الاعتذار خاصّة وأنّني قدمت إلى هنا من أجل اللعب بانتظام، بعد تجربتي السابقة الفاشلة مع جيرونا الإسباني". وأتمّ: "انتقادات جماهير ميتز على شبكات التواصل الاجتماعي أحبطتني .. أسعى  لإرضائهم عبر مساعدة الفريق على البقاء ضمن الدرجة الأولى".  

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