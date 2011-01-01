زياية يتحسر على وضعية اتحاد جدة السعودي

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

أبدى المهاجم الجزائري عبد المالك زياية حسرة كبيرة على وضعية فريقه السابق اتحاد جدة السعودي والذي يمر بفترة صعبة في الدوري المحلي بسبب توالي النتائج السلبية .

و ذكر زياية عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام :" اتحاد حاد وإن كسر ،أيام ستمضي وستنسى والكبير لابد أن يعود ولا مكان للصغار ،هذا ليس المكان الصحيح للاتي في جدول الترتيب." يذكر أن زياية قد احترف بنادي الاتحاد في موسم 2012 وقد ظهر بشكل ممتاز مع الفريق وساعد في الفريق تحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، ولا زال يعشق نادي الاتحاد بالرغم من أن فترته مع الفريق كانت لمدة موسم ولم يستمر، ولكن حبه للنادي وللجماهير لا زال مستمر. ويعاني الاتحاد من تردي النتائج في المباريات الأخيرة حيث كلفته الخسائر الثلاثة الماضية الهبوط إلى المركز العاشر بعد أن كان محبوا النادي الجداوي الأصفر يمنون النفس أن يستطيع فريقهم المنافسة على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا الموسم القادم وهو ما عجز عن تحقيقه لاعبوا الاتحاد.