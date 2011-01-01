الطلبة يحتجون ويغلقون مديرية الخدمات الجامعية بالبليدة

بواسطة المسار العربي /

شن صبيحة اليوم مجموعة من الطلبة المنضوين تحت ما يسمى بتجمع الطلبة الجزائريين الأحرار REAL احتجاجا ،قاموا من خلاله بغلق مقر مديرية الخدمات الجامعية لولاية البليدة ،جراء ما أسموه بإنسداد قنوات الحوار مع مسؤولي القطاع وكذا الأوضاع المزرية في بعض الإقامات الجامعية.

وبحسب بعض الطلبة المحتجين فإن مسؤولي القطاع رفضوا أكثر من مرة الجلوس على طاولة الحوار معهم كشريك إجتماعي ،وأنهم كمنظمة طلابية لهم الحق في النشاط وفق القانون وكذا المشاركة الفعالة في تحسين واقع الخدمات الجامعية على حد قولهم.

وأشار الطلبة المحتجون أن واقع بعض الإقامات الجامعية أضحى سيئا للغاية على غرار غياب بعض المرافق الضرورية ، حيث طالبوا في بيان وقعته المنظمة الطلابية بتحسين النقل والإطعام وغيرها في الإقامات الجامعية وذلك بغية تحسين الظروف المعيشية للطالب المقيم حسب قولهم.