وفاة عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ

بواسطة المسار العربي /

توفي ستيفن هوكينغ، الفيزيائي النظري البريطاني اللامع عن عمر 76 عاماً. وكان هوكينغ تمكن من التغلب على مرض موهن لنشر كتب شائعة الانتشار حول العالم تدور حول أسرار الكون، بحسب المتحدث باسم العائلة.

وهوكينغ، الذي يعتبره الكثيرون من أعظم العلماء في عصرنا الحالي، هو عالم في علم الكون، وعلم الفلك، والرياضيات، وقد قام بتأليف العديد من الكتب بما في ذلك كتاب " A Brief History of Time" والذي بيع منه أكثر من عشرة ملايين نسخة في العالم.

مع زميله الفيزيائي روجر بنروز، دمج هوكينغ نظرية أينشتاين للنسبية مع النظرية الكوانتية للإشارة إلى أن المكان والزمان يبداأن بالانفجار الكبير وينتهيان في الثقوب السوداء. واكتشف هوكينغ أيضاً أن الثقوب السوداء ليست سوداء تماماً، ولكن تنبعث منها إشعاعات، ومن المرجح أن تتبخر وتختفي في النهاية.

وعانى هوكينغ من مرض التصلب الجانبي الضموري (الضموري الجانبي)، وهو مرض ضمور معروف باسم مرض "لو غريغ"، والذي يكون مميتًا عادة في غضون بضع سنوات. وشُخصت حالته في العام 1963، عندما كان يبلغ من العمر 21 عاماً، وكان الأطباء في البداية قد اعتقدوا يأنه سيعيش لعدة سنوات فقط.