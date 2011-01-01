المدية.. توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الولائية للتشغيل و الغرفة الصناعة التقليدية

بواسطة المسار العربي / م.م

أمضت الوكالة الولائية للتشغيل بولاية المدية اتفاقية تعاون مع غرفة الصناعة التقليدية والحرف بدائرة قصر البخاري بالمدية

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توجيه الشباب من بين طالبي العمل المسجلين لدى الوكالات المحلية للتشغيل والحائزين على شروط الاستفادة من جهاز المساعدة على الادماج المهني للاستفادة من عقد في اطار هذا الجهاز في نمط عقود لدى الحرفيين المعلمين لمدة سنة كاملة من التكوين وتلقين الحرفة أو المهنة من طرف الحرفي المعلم إذ سيقاضى بالمقابل منحة شهرية تقدر بـ 4000 دج تصب في الحساب الجاري للمعني ويخضع فيها المتربص أو المتمهن لفحوصات دورية لما تلقنه من تكوين ليتحصل بعد ذلك على شهادة ممضاة من طرف الحرفي المعلم والغرفة، كما أن هذه الوكالة الولائية ستسعى من خلال هذا النمط من العقود إلى تكوين الشباب بدون مستوى وبدون تأهيل لأجل الحصول على حرفة من الحرف الآيلة للزوال أو الولوج إلى سوق الشغل بتأهيل وبأكثر حظوظ أو التوجه إلى أجهزة التشغيل لأجل انشاء المؤسسة المصغرة والمساهمة في خلق يد عاملة مؤهلة.