اختتام فعاليات الدورة التكوينية في التنشيط الاحترافي بالمدية

بواسطة المسار العربي / م.م

اسدر الستار عن فعاليات الدورة التكوينية في التنشيط الاحترافي اختصاص منشط المنصة في طبعتها الثانية الدورة من تنظيم ديوان مؤسسات الشباب بالتنسيق مع الجمعية الولائية للانشطة الثقافية و السمعية البصرية و المديرية الفرعية للانشطة الثقافية والعلمية لجامعة الدكتور يحي فارس بالمدية وتحت اشرف مديرية الشباب و الرياضة

حيث خضع اكثر من 40 متربص لدورة تكوينية مكثفة خلال يومين على يد الخبير الاستاذ هارون مراد ويكمل الهدف من هذه الدورة التكوين في عدة عناصر اهمها تمكين المتربصين من ادراك اهمية التنشيط المنصي باعتباره من اصعب المهام التنشيطية مقارنة بالتنشيط الاذاعي و التلفزي وتدريبهم على اداء احترافيا بطل المقاييس العالمية وهذا باكتسابهم الجانب المعرفي و العلمي و المهاري و اكتساب المتدرب لمهارات استخدام لغة الجسد واستخدام و وظيفي يتناسب ومهنة التنشيط المنصي ،تمكين المتدرب من تحديد اهم الموقف الطارئة و الاستثنائية القابلة للوقوع اثناء التنشيط وكيفية التعامل معها بسرعة البديهية وتمكينه من اعداد المادي والذهني لعملية التنشيط ، ليتم في نهاية التربص توزيع الشهادات الشرفية على المتربين وسط شكرهم وامتنانهم للقائمين على هذه الدورة راجين تكرارهما مستقبلا.