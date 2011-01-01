وزير الداخلية الفرنسي في الجزائر

بواسطة المسار العربي /

يحل وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، يوم الأربعاء ، بالجزائر في إطار جولة إفريقية تدوم أربعة أيام ، حسب ما أوردته وزارة الداخلية الفرنسية أمس الثلاثاء.

وتمتد جولة جيرارد الإفريقية ابتداءً من الأربعاء 14 مارس إلى غاية 18 مارس 2018، حيث سيستهلها بزيارة الجزائر قبل أن يعرّج على النيجر.

وحسب ذات المصدر ، سيكون وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في استقبال نظيره الفرنسي، حيث سيفتتحان اجتماع المحافظين الفرنسيين والولاة الجزائريين، " شهادة حول التنسيق الجزائري الفرنسي الوثيق في الحكم والتسيير".

و من المتوقع خلال الزيارة أن يجري كولومب محادثات مع الوزير الأول أحمد أويحيى ، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، وذلك في إطار "بعث الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين ، لاسيما في القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب وملف الهجرة" ، حسب وزارة الداخلية الفرنسية.