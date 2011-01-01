وفد المغرب يروج لملف مونديال 2026 في الأردن

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

زار وفد مغربي رفيع المستوى، دولة الأردن في إطار حملة الترويج لملف استضافة كأس العالم 2026 بالقارة الآسيوية. ويضم الوفد كلا من مولاي الحفيظ العلمي، رئيس ملف ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026، وفوزي لقجع رئيس الاتحاد والأسطورتين عزيز بودربالة ونور الدين نايبت وعدد من الوجوه الأخرى.

وتأتي هذه الزيارة لأيام قليلة فقط قبل عرض الملف المغربي، للتصديق عليه من طرف اللجنة الفنية للفيفا في منافسة مع الملف الأمريكي المشترك، أملا في الحصول على أصوات المنطقة الآسيوية الغربية، وتعزيز موقف المغرب من خلالها خلال عملية التصويت شهر جوان المقبل.