إياب الدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا
البارصا يستدرج تشيلزي في قمة ملتهبة بالكامب نو والبايرن في نزهة في تركيا
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يستقبل سهرة اليوم فريق برشلونة الاسباني على ملعبه الكامب نو تشيلسي الانجليزي برسم إياب دور الـدور السادس عشرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم . وكان لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج بإنجلترا انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الجانبين . وفي المباراة الثانية يحل بايرن ميونخ الألماني ضيفاً على بشكتاش التركي , في مباراة سهلة نسبياً للفريق البافاري بعد أن تمكن من الفوز في مباراة الذهاب ببرلين بخمسة أهداف نظيفة
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