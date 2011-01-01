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إياب الدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا

البارصا يستدرج تشيلزي في قمة ملتهبة بالكامب نو والبايرن في نزهة في تركيا
36 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

يستقبل سهرة اليوم فريق برشلونة الاسباني على ملعبه الكامب نو تشيلسي الانجليزي برسم إياب دور الـدور السادس عشرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم . وكان لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج بإنجلترا انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الجانبين . وفي المباراة الثانية يحل بايرن ميونخ الألماني ضيفاً على بشكتاش التركي , في مباراة سهلة نسبياً للفريق البافاري بعد أن تمكن من الفوز في مباراة الذهاب ببرلين بخمسة أهداف نظيفة

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