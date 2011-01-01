البارصا يستدرج تشيلزي في قمة ملتهبة بالكامب نو والبايرن في نزهة في تركيا

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

يستقبل سهرة اليوم فريق برشلونة الاسباني على ملعبه الكامب نو تشيلسي الانجليزي برسم إياب دور الـدور السادس عشرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم . وكان لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج بإنجلترا انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الجانبين . وفي المباراة الثانية يحل بايرن ميونخ الألماني ضيفاً على بشكتاش التركي , في مباراة سهلة نسبياً للفريق البافاري بعد أن تمكن من الفوز في مباراة الذهاب ببرلين بخمسة أهداف نظيفة