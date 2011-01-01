رفيق غيتان يستدعى لتمثيل منتخب فرنسا للشباب

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

تواجد رفيق غيتان، نجم لوهافر، ضمن قائمة اللاعبين الذين تم استدعائهم من طرف مدرب منتخب فرنسا للشباب من أجل المشاركة في الدور التصفيات الثاني المرشح لنهائيات يورو الشباب التي ستحتضنها فينلندا هذه الصائفة .

. ويتواجد هذا الأخير على رادار الاتحاد الجزائري لكرة القدم، باعتباره موهبة خارقة للعادة وهو ما جعل نادي ستار رين يدفع فيه مبلغ 10 مليون يورو خلال الميركاتو الشتوي الأخير. ويشبه العديد من الملاحظين هذا الأخير برياض محرز، نجم ليستر سيتي نظرا لتخرجهما من نفس مدرسة الشبان، فضلا على تشابه موهبتهما. وتعودت فرنسا على خطف اللاعبين الذين يمتلكون أصولا جزائرية من أجل تمثيل منتخبات الشبان. ومن أبرز اللاعبين من أصحاب الجنسية المزدوجة الذين حققوا نجاحات مع فرنسا يبرز اسم زين الدين زيدان، مهندس فوز “الديكة” بمسابقتي كأس العالم 1998 ويورو 2000.