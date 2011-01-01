" كنا خارج الإطار أمام المولودية ،أطلب السماح من الأنصار وأعدهم بإنهاء الموسم في البوديوم "

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

اعترف مساعد مدرب فريق مولودية وهران مشري بشير باحقية الخسارة أول أمس أمام المولودية برباعية نظيفة. وانتقد مشري أداء لاعبيه قائلا :" كنا خارج الإطار ،أطلب السماح من الأنصار وأعدهم بإنهاء الموسم في البوديوم ". وأضاف مشري أن الهدف المبكر الذي سجله العميد اثر على معنويات أشباله إضافة إلى ابتعادهم عن المنافسة لأكثر من أسبوعين . وواصل مشري تبريره للخسارة قائلا :" لا ننسى أننا واجهنا منافسا قويا ويتواجد في نسق تصاعدي ".