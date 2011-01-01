قاسي سعيد :" الرباعية أمام الحمراوة مستحقة وتفيدنا معنويا للتأهل في رابطة الأبطال"

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

سحق مولودية الجزائر ضيفه مولودية وهران برباعية نظيفة بملعب 5جويلية الاولمبي برسم الجولة الـ 22 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس .

وبهذه النتيجة، استعاد عميد الأندية المركز الثالث برصيد (37 نقطة)، بينما لا يزال مولودية وهران في المركز الثاني برصيد (38 نقطة). وبدون مقدمات، دخل مولودية الجزائر مباشرة في صلب الموضوع وافتتح مجال التهديف عن طريق هشام نقاش في الدقيقة 4. وبعد ضغط رهيب من أصحاب الأرض، تمكنوا من مضاعفة النتيجة بواسطة سفيان بن دبكة في الدقيقة ( 18). ولم يترك العاصميون الفرصة للاعبي المنافس لالتقاط أنفاسهم داخل غرف خلع الملابس، وأضافوا الهدف الثالث عن طريق محمد سويبع في الدقيقة ( 46)، ثم اختتم أبو سفيان بالغ مهرجان الأهداف بهدف رابع في الدقيقة ( 90). ووصف الرجل الأول في مولودية الجزائر كمال قاسي سعيد هذا الفوز بالمستحق :" فزنا أداء ونتيجة ،هذا الانتصار يحرر الفريق أكثر ويجعله يحضر بمعنويات عالية للتأهل أمام المنافس النيجيري السبت القادم في رابطة أبطال افريقيا ".