بلماضي يعاقب لوكوموتيف ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

تأهل التقني الجزائري جمال بلماضي مع فريقه الدحيل القطري إلى دور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما حقق فوزاً غالياً على لوكوموتيف الأوزبكي 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس بملعب لوكوموتيف بالعاصمة الأوزبكية طشقند، في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية.

. أحرز المغربي يوسف العربي هدفي الدحيل في الدقيقتين 90 و94 أحدهما من ركلة جزاء، بينما أحرز راشيدوف ساردار لاعب لوكوموتيف هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 35. وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الدحيل إلى 12 نقطة وحافظ على صدارة المجموعة الثانية وتأهل للدور التالي، فيما ظل رصيد لوكوموتيف إلى 3 نقاط .