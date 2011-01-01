اتحاد العاصمة - وفاق سطيف غدا ببولوغين على الساعة 17:00 أبناء سوسطارة والفوارة تحت شعار مواصلة الزحف

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

تتواصل غدا مباريات الجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس أين يستقبل فريق اتحاد العاصمة بملعب عمر حمادي ببولوغين وفاق سطيف في قمة ملتهبة .

وافتتحت هذه الجولة السبت الماضي بمباراة فاز بها الرائد شباب قسنطينة أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد . ويدخل أبناء سوسطارة والفوارة هذه المباراة تحت شعار الانتصار ومواصلة الزحف نحو المقدمة . ومن المنتظر أن تشهد هذه المواجهة حضورا قويا للأنصار وتنافسا كبيرا فوق المستطيل الأخضر بالنظر لقيمة الرهان ووزن الفريقين اللذان يعتبران من بين الأندية الأحسن في البطولة الجزائرية. وستكون مباراة اليوم خاصة جدا بالنسبة لرئيس ديريكتوار اتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار والذي سبق له اللعب ورئاسة الوفاق لعدة سنوات. وعقد سرار أمس اجتماعا مع اللاعبين أين شكرهم على مردودهم الذي قدموه في الكونغو رغم تضييعهم الفوز أمام مانيما المحلي كما حفزهم على الإطاحة بالوفاق والعمل على إنهاء الموسم في أفضل مرتبة ممكنة . وعينت اللجنة المركزية للتحكيم “مهدي عبيد شارف” لإدارة هذه القمة النارية وسيُساعد شارف الحكم الدولي المُساعد إيتشعلي وكذا بولفلفل أما الحكم الرابع فسيكون قاسمي .