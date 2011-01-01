إنطلاق عملية الفحوصات الطبية الخاصة بالحجاج

بواسطة المسار العربي /

إنطلقت عملية الفحوصات الطبية الخاصة بالمواطنين الذين فازوا بقرعة الحج هذا ويتقدم المقبلون على أداء مناسك لسنة 2018 إلى المراكز الصحية الولائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية، هذا وتستمر العملية إلى غاية 19 أفريل القادم.

من جهة اخرى كشف الديوان الوطني للحج والعمرة عن تفاصيل تكلفة الحج، والذي سيبلغ 52.5مليون سنتيم،منها 330 ألف دينار للإسكان، الإعاشة والنقل.

وحسب مانشره الديوان، صباح امس، على حسابه الرسمي في “الفايسبوك”، فإن القيمة الإجمالية لحج هذه السنة تبلغ الـ 525 ألف دينار.

وحسب ذات المصدر، فإن مبلغ تذكرة الطائرة يبلغ الـ 120 ألف دينار جزائري بينما تبلغ قيمة المبلغ الراجع إلى جيب الحاج 2500 ريال سعودي، أي ما يقارب 540 أورو، حسب ذات المصدر.

وبخصوص خدمات الحج من الإسكان، نقل، إعاشة، بالإضافة إلى المشاعر فيبلغ الـ 330 ألف دينار جزائري.