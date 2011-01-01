خروج 710 طبيب من المناوبة النهارية يخيف المرضى ويربك الإدارة

بواسطة المسار العربي /

الجدير بالذكر ان الفراغ خلّف حالة من القلق والترقب داخل المستشفيات عبر مختلف الأقسام ايت يشتكي المرضى عدم وجود الأطباء، و يشتكون تأجيل موعدهم رغم قدومهم من أماكن بعيدة، و يشكون أيضا من عجز المؤسسة عن التكفل بههم بسبب الإضراب. و قد سادت حالة من الامتعاض بين المرضى و أهاليهم عبر مختلف الأقسام مبدين تخوفهم من انعكاسات الوضع على حالتهم الصحية، التي تستوجب أغلبها الرعاية و المتابعة المستمرة مؤكين اضطرارهم الى اللجوء الى عيادة خاصة في اشارة الى أن توقيف المناوبة الصباحية للأطباء المقيمين التي تمتد في الغالب لأزيد من ثمان ساعات، سيسبب مشكلا كبيرا بالنسبة للمستشفى و المرضى خاصة و ان خروج 710 طبيب من الخدمة دفعة واحدة سيؤثر دون شك على أداء المستشفى الذي يعد ثاني اكبر مؤسسة استشفائية في العاصمة بعد مستشفى مصطفى باشا