سطيف تستهدف توزيع 8 الاف وحدة سكنية خلال العام 2018

بواسطة المسار العربي / ع.ع

برمجت مصالح ولاية سطف بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري توزيع مايقارب من 8 الاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ السكنية، وياتي في مقدمتها السكن العمومي الايجاري الذي يرتقب ان توزع ذات المصالح 2297 مسكن خلال السنة الجارية عبر بلديات الولاية الستين بعض الحصص انتهت اشغال انجازها كلية وبعضها الاخر على وشك الانتهاء وبعضها قيد الانجاز .

وياتي ثانيا السكن التساهمي والترقوي المدعم وقد برمجت مصالح الولاية توزيع 3780 مسكنا من هذا النوع وسيتم شهر مارس الجاري توزيع اكثر من 3 الاف بعدة دوائر وعلى راسها العلمة وسطيف.

وكان والي ولاية سطيف اشرف منذ عدة اشهر على توزيع 985 وحدة سكنية من النمط التساهمي و990 وحدة من الترقوي المدعم كما وزعت الولاية سنة 2017 ماقدره 4029 مسكنا من النوع العمومي الايجاري كان اخرها 40 مسكنا بحي عين طريق ببلدية سطيف و480 مسكنا ببلدية عين ولمان جنوب مقر الولاية .

وفي البناء الريفي وزعت ولاية سطيف 3567 اعانة بناء ريفي خلال العام 2017 وتعتزم توزيع 2339 اعانة خلال العام 2018.

وحسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ان الديوان ادخل عدة تحسينات على السكنات المنجزة بخصوص مواد البناء وطريقة الانجاز والفضاءات والمساحات الخضراء.