انطلاق الورشات التكوينية للفلاحين والمستثمرين

بواسطة المسار العربي /

نظمت امس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تسعة ورشات مفتوحة على مستوى هيئاتها تزامنا مع انعقاد الجلسات الوطنية للفلاحة.

وحسب بيان وزارة الفلاحة ان هذه الورشات تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعقار الفلاحي، الموارد المائية، تثمين المنتجات الفلاحية وتصديرها، الصناعة الغذائية، التكوين والابتكار، التنظيم المهني والتمهين، التمويل و الاستثمارات في المجال الفلاحي والصناعة الغذائية، التنمية الريفية، الاقتصاد الغابي بالاضافة إلى تطوير الصيد البحري و تربية المائيات بحضور كل من المستثمرين الفلاحين ،المربين، الصيادين، المحولين، المصدرين، الباحثين، المؤسسات المالية، الخبراء، ممثلي التاطير على المستوى المركزي و المحلي، الغرف الفلاحية، الجمعيات المهنية و ممثلين عن الوزارات المعنية.

و في ذات الصدد سيتم تشكيل من خلال هذه الورشات حيز للتفكير والنقاش والتشاور بين مختلف المتدخلين في العالم الفلاحي، الريفي والصيد البحري كما تكتسي أهمية بالغة في السياسة الفلاحية الريفية والصيد البحري مع الأخذ بعين الاعتبار الأفاق و التحديات للوصول إلى نتائج تسمح بوضع استراتجيات لتطوير الفلاحة المستدامة مع المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، تعزيز التنمية الريفية و الاقتصاد الغابي والتنمية المستدامة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات.