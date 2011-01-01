ارتفاع درجات الحرارة ظاهرة "عادية"

بواسطة المسار العربي /

اعتبرت المختصة بالتنبؤ لدى الديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن ركتة امس الأحد، أن ارتفاع درجات الحرارة المسجل خلال الـ 24 ساعة الماضية في شمال البلاد ظاهرة "جد عادية" ناجمة عن هبوب رياح جنوبية غربية الى جنوبية ولدت هواء ساخنا نحو المناطق الساحلية و القريبة من الساحل.

و أكدت بن ركتة أن درجات الحرارة قد بلغت 29 درجة بالجزائر العاصمة بينما تراوحت في غرب البلاد و شرقها ما بين 26 و 27 درجة، مضيفة أن هذه الظاهرة ناجمة عن صعود هواء ساخن و جاف نحو شمال الوطن مسحوب برمال مما ولد جوا ثقيلا و معكرا و كذا احساس بحرارة شديدة.

أوضحت الأخصائية أن هذه الظاهرة جد عادية بما أنها تأتي في فترة انتقالية تصادف نهاية فصل الشتاء و حلول فصل الربيع يميزها تقلب في الجو ناجم عن تيارات تأتي أحيانا من الشمال و أحيانا من الجنوب.

و حسب النشرية اليومية للديوان، فان درجات الحرارة المتوسطة كانت أمس السبت جد مرتفعة عبر مختلف مناطق الوطن.

و بينت معطيات قدمها المركز الوطني لعلم المناخ أن درجات الحرارة المرتقبة لشهري مارس و أفريل ستكون دون المعدل الموسمي بشكل طفيف في المناطق الساحلية و القريبة من الساحل و كذا في الهضاب العليا.

و بالنسبة لكمية التساقط المرتقبة فستفوق المعدل الموسمي بالمناطق الساحلية و القريبة من الساحل و كذا في الهضاب العليا، أما بالنسبة لشرق و شمال الصحراء فستفوق المعدل الموسمي بشكل طفيف.