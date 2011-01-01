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غربي البلاد

البحرية الليبية تنقذ 237 مهاجرا غير شرعي
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 237 مهاجرا غير شرعي في عمليتين منفصلتين غربي البلاد.

وقال أيوب قاسم المتحدث باسم خفر السواحل - في تصريحات خاصة لراديو ( سوا( الأمريكي- إن حرس السواحل الليبي" تمكن من إنقاذ 237 مهاجرا غير شرعي في حادثتين منفصلتين  قبالة سواحل مدينتي الجربولي والزاوية غربي ليبيا "،مضيفا أن المهاجرين كانوا  من جنسيات أفريقية مختلفة ومن بينهم نساء وأطفال".

وأشار قاسم  إلى أنه" تم نقل المهاجرين إلى مركز إيواء تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدات الطبية اللازمة لهم"  موضحا أن "القارب الأول كان  علي متنه 125 شخصا بشمال مدينة الزاوية والثاني يحمل 112  شخصا بينهم 30 امرأة في مدينة الجربولي".

وكانت مديرية أمن زوارة الليبية قد أعلنت - الأسبوع الماضي - أن فرقة تابعة لها أنقذت 97 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب متوقف عن العمل عثر عليه قبالة جزيرة  فروة غربي ليبيا.

يذكر أن البحرية الليبية أعلنت - بداية العام الحالي - ضبط وإنقاذ أكثر من  2300 مهاجر  غير شرعي في عمليات منفصلة.

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