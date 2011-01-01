الإطاحة بشبكة تزوير العملة الوطنية بالقليعة

بواسطة المسار العربي /

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة القليعة بتيبازة من الإطاحة بعصابة أشرار مختصة في "تزوير و تقليد العملة الوطنية" تتكون من 6 أشخاص منهم امرأتين أحيلوا الأحد على محكمة القليعة حسب بيان أصدرته خلية الاتصال لدى امن ولاية تيبازة.

و أوضح المصدر أنه تم تقديم أفراد العصابة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 36 سنة منهم 2 مسبوقين قضائيا و عنصر ثالث محل أمر قضائي بالقبض أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة حيث أحال ملف القضية على قاضي التحقيق الذي بدوره أمر بوضعهم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.

و وجه لأفراد هذه العصابة استنادا لذات المصدر تهم "تكوين جمعية أشرار و تزوير وتقليد العملة الوطنية لغرض طرحها للتداول و الإتجار غير شرعي بالمؤثرات العقلية و السرقة والإخفاء و حيازة سلاح أبيض و إنشاء وكر للفسق وفساد الأخلاق.

و تعود حيثيات القضية إلى استغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة بالقليعة تفيد بنشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص على مستوى احد الأحياء حيث قامت فرقة الشرطة بتفتيش منزل المشتبه فيه الرئيسي للشبكة الإجرامية حسب ذات البيان.

و تم خلال العملية ضبط و حجز مبلغ مالي مزور قدره 41.000 دج يتكون من أوراق نقدية من فئة 200 دج و 500 دج و 1000 دج و 2000 دج محل التزوير إلى جانب جهاز كومبيوتر محمولين و آلتين للنسخ و جهاز السكانير و مجموعة من الأقراص المهلوسة و أسلحة بيضاء فضلا عن العثور على جواز سفر مسروق و وصفات طبية فارغة تستعمل في عملية التزوير.