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ولد عباس: "الرئيس على دراية بكل شيء"
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

جدد رئيس حزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس السبت تأكيده على أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على دراية بكل ما يحدث في البلاد.

 

واستدل ولد عباس بـ"عودة الأمور إلى طبيعتها" في قطاع التربية الوطنية، وذلك تم حسبه بفضل " توجيهات رئيس الجمهورية". 

من جهة اخرى كرم حزب جبهة التحرير الوطني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عددا من عائلات شهيدات الثورة التحريرية عرفانا لما قدمنه في سبيل استرجاع السيادة الوطنية, كما تم تكريم عائلة الشهيد الرمز العربي بن مهيدي بمناسبة الذكرى الـ61 لاستشهاده. 

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, عدّد ولد عباس الانجازات التي حققتها المرأة الجزائرية بفضل "السياسة التي انتهجها الرئيس الجمهورية" " حسبه، مؤكدا ان الدولة "أولت عناية خاصة" للعنصر النسوي  منذ سنة 1999.

 

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