هكذا سيكون التصويت حول بكالوريا 2018

بواسطة المسار العربي /

كشفت وزارة التربية الوطنية أن الاستشارة لإبداء الرأي حول فترة إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018 ستنطلق في الفترة الممتدة ما بين يوم الاثنين 12 مارس إلى يوم الخميس 15 مارس المقبل، حسب ما أورده أمس السبت بيان للوزارة.

و أوضح البيان أن" وزارة التربية الوطنية تقترح مع شركائها الاجتماعيين وأولياء التلاميذ والنقابات المعتمدة بالقطاع المشاركة في استشارة لإبداء الرأي حول فترة إجراء امتحان البكالوريا دورة 2018 ، إما باختيار الفترة كما تم تحديدها سلفا :3-4-5-6-7 جوان 2018، أو باختيار تغيير الفترة إلى 19-20-21-23-24 جوان 2018 " و ذلك بوضع إشارة في الخانة المخصصة لذلك بالنسبة لكل اختيار.

و أبرز البيان أن الاستشارة تكون بعنوان المترشحين المتمدرسين و الأحرار عن طريق " إدخال المترشح إلى الموقع الخاص بالبكالوريا و يستعمل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص به :http://bac.onec.dz ".

أما بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي و مديري الثانويات فأوضح البيان أن إبداء رأيهم يكون عبر جدول يقوم مدير المؤسسة بإرساله عبر حسابه في النظام المعلومات لوزارة التربية الوطنية ي بحيث يقوم مدير الثانوية بإبداء رأيه بصفته مدير مؤسسة ثم يتم جمع آراء الأساتذة ثم فرز وصب الآراء في جدول يتضمن رأي مدير الثانوية و عدد الأساتذة حول فترتي البكالوريا إما الأولى 3-4-5-6-7 جوان 2018 أو الفترة الثانية 19-20-21-23-24 جوان 2018 وإرساله عبر حسابه في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية .

أما الاختيار الذي يبديه مفتشي التربية الوطنية فتتولى المفتشية العامة للبيداغوجيا و المفتشية العامة الاتصال بمفتشي التربية الوطنية لجمع آرائهم في الموضوع--يضيف البيان--.

ويأتي هذا الإجراء يؤكد البيان "حرصا على توفير أفضل حظوظ النجاح للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018ي و مراعاة للقلق الذي عاشه التلاميذ حول الفصل الثاني ي جراء الإضراب والتوقفات عن الدراسة ".

و كانت وزيرة التربية قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن إطلاق استشارة واسعة جول تواريخ إجراء البكالوريا مقترحة فترتين.