بن طالب يتمسك بوصافة البوندسليغا

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

عزز الدولي الجزائري نبيل بن طالب مع فريقه شالكه تواجده في المركز الثاني بالدوري الألماني بتغلبه على مضيفه ماينز بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما اول امس في افتتاح منافسات الجولة 26 من البوندسليغا.

وشارك بن طالب أساسيا طيلة التسعون دقيقة مقدما مردودا جيدا و تلقى انذارا في الدقيقة ال79. ويدين شالكه بالفضل في هذا الفوز للاعبه دانييل كاليوري، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55. ورفع شالكه رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بفارق 17 نقطة خلف المتصدر بايرن ميونخ، وبفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت، اللذين يلتقيان اليوم الأحد. وتوقف رصيد ماينز عند 25 نقطة في المركز 16 (الثالث من القاع) بفارق الأهداف خلف فولفسبورغ. يذكر أن هذا الفوز هو رقم 13 لشالكه هذا الموسم، مقابل الخسارة في 6 مباريات والتعادل في 7، بينما تعد هذه الخسارة رقم 13 لماينز هذا الموسم مقابل الفوز في 6 مباريات والتعادل في 7.