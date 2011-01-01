بلماضي يتوج بطلا للدوري القطري بدون خسارة

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

حسم التقني الجزائري جمال بلماضي مع فريقه الدحيل تتويجه بدرع الدوري القطري للموسم الثاني على التوالي والسادس في تاريخه وذلك بعد فوزه على الخريطيات بخماسية نظيفة في إطار مباريات الجولة 20 من المسابقة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الدحيل إلى 54 نقطة تربع بهم على قمة جدول الترتيب بفارق 8 نقاط كاملة عن السد أقرب منافسيه، ليحسم الدحيل البطولة قبل أن تنتهي بجولتين كاملتين. أما الخريطيات تجمد رصيده عند 13 نقطة بقي بهم في المركز 11 وقبل الأخير، وأصبح في موقف لا يحسد عليه. وأعرب بلماضي عن سعادته الغامرة، بعد حسم لقب الدوري القطري . وقال بلماضي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحمد لله بفضل جهود الجميع، استطعنا أن نحسم الأمور لصالحنا". وتابع "قبل هذه المباراة، كنا نعرف نتيجة مباراة السد، وأن الفوز على الخريطيات، يحسم لنا اللقب، ولذلك خضنا اللقاء بكل قوة، من أجل تحقيق هذا الطموح، حتى نتفرغ لدوري أبطال آسيا".وأردف :"هناك عمل كبير وتحديات كثيرة تنتظرنا، التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخ النادي، أمر في غاية الروعة". وأشار بلماضي إلى أن التتويج بدرع الدوري، دون التعرض لأي خسارة، إنجاز كبير وله طعم خاص.