Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

الجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس

الرابطة لم تبرمج كلاسيكو المولودية وشبيبة القبائل
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

لم تحدد الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم تاريخ وتوقيت إجراء الكلاسيكو بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر برسم الجولة الثالثة والعشرون من الرابطة المحترفة الاولى موبيلس .

برنامج الجولة 23 من الرابطة الأولى:

 

السبت 10 مارس

 

بقسنطينة (الشهيد حملاوي):  شباب قسنطينة - شباب بلوزداد (00ر17).

 

الثلاثاء 13 مارس

 

بالجزائر (عمر حمادي): اتحاد الجزائر - وفاق سطيف (00ر17).

الخميس 15 مارس

 

بالجزائر (عمر حمادي): نادي بارادو - اتحاد بلعباس (00ر17).

 

الجمعة 16 مارس

 

بالبليدة (ملعب براكني): اتحاد البليدة - اتحاد الحراش (00ر16)

 

ملعب (20 أوت 1955) : نصر حسين داي - دفاع تاجنانت (00ر16)

 

  (ملعب زبانة): مولودية وهران - اتحاد بسكرة (00ر16).

السبت 17 مارس

 

ببشار (20 أوت 1955): شبيبة الساورة - أولمبي المدية (00ر17).

 

 

بتيزي وزو (ملعب 1 نوفمبر): شبيبة القبائل - مولودية الجزائر (لم يبرمج  بعد).

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 