الجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس
الرابطة لم تبرمج كلاسيكو المولودية وشبيبة القبائل
لم تحدد الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم تاريخ وتوقيت إجراء الكلاسيكو بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر برسم الجولة الثالثة والعشرون من الرابطة المحترفة الاولى موبيلس .
برنامج الجولة 23 من الرابطة الأولى:
السبت 10 مارس
بقسنطينة (الشهيد حملاوي): شباب قسنطينة - شباب بلوزداد (00ر17).
الثلاثاء 13 مارس
بالجزائر (عمر حمادي): اتحاد الجزائر - وفاق سطيف (00ر17).
الخميس 15 مارس
بالجزائر (عمر حمادي): نادي بارادو - اتحاد بلعباس (00ر17).
الجمعة 16 مارس
بالبليدة (ملعب براكني): اتحاد البليدة - اتحاد الحراش (00ر16)
ملعب (20 أوت 1955) : نصر حسين داي - دفاع تاجنانت (00ر16)
(ملعب زبانة): مولودية وهران - اتحاد بسكرة (00ر16).
السبت 17 مارس
ببشار (20 أوت 1955): شبيبة الساورة - أولمبي المدية (00ر17).
بتيزي وزو (ملعب 1 نوفمبر): شبيبة القبائل - مولودية الجزائر (لم يبرمج بعد).