الرابطة لم تبرمج كلاسيكو المولودية وشبيبة القبائل

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

لم تحدد الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم تاريخ وتوقيت إجراء الكلاسيكو بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر برسم الجولة الثالثة والعشرون من الرابطة المحترفة الاولى موبيلس .

برنامج الجولة 23 من الرابطة الأولى:

السبت 10 مارس

بقسنطينة (الشهيد حملاوي): شباب قسنطينة - شباب بلوزداد (00ر17).

الثلاثاء 13 مارس

بالجزائر (عمر حمادي): اتحاد الجزائر - وفاق سطيف (00ر17).

الخميس 15 مارس

بالجزائر (عمر حمادي): نادي بارادو - اتحاد بلعباس (00ر17).

الجمعة 16 مارس

بالبليدة (ملعب براكني): اتحاد البليدة - اتحاد الحراش (00ر16)

ملعب (20 أوت 1955) : نصر حسين داي - دفاع تاجنانت (00ر16)

(ملعب زبانة): مولودية وهران - اتحاد بسكرة (00ر16).

السبت 17 مارس

ببشار (20 أوت 1955): شبيبة الساورة - أولمبي المدية (00ر17).

بتيزي وزو (ملعب 1 نوفمبر): شبيبة القبائل - مولودية الجزائر (لم يبرمج بعد).